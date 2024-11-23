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Yeni Malatyaspor, 665 Gün Sonra Seyircisiyle Buluştu

Yeni Malatyaspor, 665 Gün Sonra Seyircisiyle Buluştu
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deprem sonrası yaşadığı zorlukların ardından 665 gün aradan sonra taraftarlarıyla yeniden bir araya geldi. İç saha maçlarını dışarıda oynamak zorunda kalan Malatya ekibi, Uğur Okulları İstanbulspor ile oynadığı maçta statta deprem temalı bir koreografi gerçekleştirdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, stadındaki eksikliklerin giderilmesinin ardından 665 gün sonra seyircisi karşısına çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybeden, sonrasında da ligden çekilmek zorunda kalan Malatya ekibi, Yeni Malatya Stadı'nın depremzedelere hizmet vermesi, kamera ve turnike sisteminin sökülmesi nedeniyle iç saha maçlarını deplasmanda oynadı.

Yeni Malatya Stadı'nda en son 29 Ocak 2023'te Eyüpspor ile karşılaşan Malatya ekibi, sezonun 13. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor müsabakasıyla taraftarının karşısına çıktı.

Seyircisine 665 gün sonra yeniden "merhaba" diyen Malatya temsilcisinin taraftarı maça ilgi gösterirken, statta deprem temalı koreografi yapıldı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Spor
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