Yelkende Techno 293 Dünya Şampiyonası İzmir'de başladı

İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen Yelkende Mark Warner Phokaia Beach Resort Techno 293 Dünya Şampiyonası'na Türkiye ve 16 ülke toplamda 265 sporcu katılıyor. Organizasyon, 9 Nisan'da sona erecek.

Yelkende Mark Warner Phokaia Beach Resort Techno 293 Dünya Şampiyonası İzmir'in Foça ilçesinde başladı.

Yeni Foça Rüzgar Sörfü ve Yat Spor Kulübü ev sahipliğindeki organizasyona Türkiye'nin yanı sıra 16 ülkeden 265 sporcu katılıyor.

Bugün başlayan organizasyon, 9 Nisan Perşembe günü Yeni Foça Rüzgar Sörfü ve Yat Yelken Spor Kulübünde düzenlenecek törenle sona erecek.

Bugünkü ilk 3 yarışın ardından T293+ kadınlarda Defne Eğilmez, erkeklerde Belçika'dan Julien Omey ilk sırada yer aldı.

13 yaş altında Macaristan'dan Antal Körtvelyesi, 15 yaş altı erkeklerde İspanya'dan Joshua Castro-Jurek, kızlarda aynı ülkeden Cristina Iglesias-Rubio, 17 yaş altı erkeklerde Yunanistan'dan Spyridon Monastiriotis, kızlarda Estonya'dan Johanna Lukk da birinci durumda mücadelesini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz
