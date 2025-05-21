Yelkende 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası Çeşme'de Başlıyor

Yelkende 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası Çeşme'de Başlıyor
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Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası, yarın İzmir'in Çeşme İlçesinde başlayacak. Şampiyona, 4 Haziran'a kadar Sürecek ve birçok ünlü kulüpten sporcular yarışacak.

Yelkende 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası yarın İzmir'in Çeşme İlçesinde başlayacak.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre şampiyona, 4 Hazirana kadar devam edecek.

Şampiyonada antrenörler Gökhan Durkal ve Alican Selcik ile takım lideri Serdar Çiçek yönetiminde Türkiye adına yarışacak sporcular şöyle:

Alp Çınar (A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü), Ege Dai (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi), Cengiz Eren Güvenç (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü), Metehan Asar (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi), Eren Kaan Erendemir (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi), İskender Saryal (Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü), Bora Akın (İstanbul Yelken Kulübü), Ahmet Arel Barut (Tekirdağ Yelken Spor Kulübü), Elif Terece (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi), Ege Naz Aydın (B.B. Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi), Alize Duru Birinkulu (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi), Lale Şirin Goca (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi), Zeynep Özer (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü), Ada Vera Tüfekçiler (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi).

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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