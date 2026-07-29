Yaz Spor Okulları’nda tekvandoya yoğun ilgi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yaz Spor Okulları kapsamında Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde açılan tekvando kursu, çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yaz Spor Okulları kapsamında 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde açılan tekvando kursunda çocuklar ve gençler, uzman antrenör eşliğinde hem spor yapıyor hem de savunma tekniklerini öğreniyor. Uzman antrenör Serkan Martin gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda sporcular, tekvandonun temel tekniklerinin yanı sıra savunma ve disiplin eğitimleri alıyor.

Yaz Spor Okulları kapsamında ücretsiz olarak sürdürülen tekvando kurslarının yaz boyunca devam edeceği belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, okullarımız kapandıktan sonra başlattığı yaz kurslarımız, ilimizin merkezi ve tüm ilçelerinde devam etmektedir. Tabii ki buradaki amacımız, tüm çocuklarımızı sporla buluşturmak, onların yeteneklerini ortaya çıkarmak ve boş vakitlerini spor yaparak değerlendirmelerini sağlamaktır. Burada tekvando sporunu uyguluyoruz. Tekvando bizim için çok önemlidir. Hocalarımızın eşliğinde burada gençlerimize, çocuklarımıza ve sporcularımıza eğitimler verilmektedir. Tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı sporla buluşturmak için hocalarımız büyük bir gayret gösteriyor. Biz de tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi spora bekliyoruz" dedi.

Yaz tatilini değerlendirmek için tekvando kursuna başladığını söyleyen Berfin Aysel, "Yaz tatilimi iyi değerlendirmek için tekvandoya başladım. Burada tekvando kursumuz çok iyi geçiyor. Arkadaşlarımı seviyorum, hocamı da seviyorum. Başarılarım da iyi, güzel gidiyorum. Madalya kazanmak istiyorum. Hedefim, Türkiye Şampiyonası'na kadar yükselmek ve Muş'umuzu temsil etmektir" ifadelerini kullandı.

Çocukluğundan beri tekvandoya ilgi duyduğunu dile getiren öğrencilerden Meryem Betül Aktaş da, "Benim buraya başlama sebebim, aslında tekvandoyu çocukluğumdan beri çok sevmemdi. Yaz Spor Okulları kapsamında buraya geldim ve yeni arkadaşlar edindim. Çok iyi bir tekvando hocamız var. Ondan birçok teknik öğrendik. Bize verdiği emekler sayesinde çok daha ileri yerlere geleceğimi düşünüyorum. Bunun dışında burada çok başarılı tekvandocu arkadaşlarımız da var. Bölge dereceleri elde eden sporcularımız bulunuyor. Buradaki eğitimin gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hocamız sürekli bize yeni hareketler ve teknikler öğretiyor. Bu sayede her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Dış dünyaya karşı kendimizi savunabilmek için yeni hareketler öğreniyoruz. Kendimizi daha disiplinli ve özverili bir hale getirmek için sporun en iyi yol olduğunu düşünüyorum. Öncelikle İl Müdürümüze, tesis çalışanlarımıza, bize sağladıkları ulaşım imkanları, spor salonu ve altyapı malzemeleri için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri yıllardır çalıştıran ve üzerimizde büyük emeği olan antrenörümüz Serkan Vahit hocamıza da özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. En büyük hedefim ise şampiyonluklar kazanmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir" şeklinde konuştu.

Yaz Spor Okulları kapsamında tekvandoya geldiğini belirten Ali Şimşek ise, "Buraya gelerek sokaktaki kötü alışkanlıklardan uzak duruyor ve zamanımı sporla değerlendiriyorum. Antrenörümüz Serkan Martin gözetiminde kendimizi savunmayı, tekme tekniklerini ve tekvandonun inceliklerini öğreniyoruz. Hedefim, tekvandoda başarılı olarak Türkiye'yi Avrupa'da ve uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmektir" diye konuştu.

Tekvandoda derece almak istediğini söyleyen Reyan Gerçek, "Tekvandoya başladım ve iyi bir şekilde ilerleyeceğimi umuyorum. Öncelikle birincilik elde etmek istiyorum. Hocamız burada bize çok güzel şeyler öğretiyor. Tekme ve yumruk tekniklerini öğrenmeye çalışıyorum. Burası çok güzel bir yer. Tekvando sayesinde kendimi korumayı öğreniyorum. Antrenmanlarda hocamızın verdiği ödevleri de yapıyoruz. Burada güzel bir ortamda spor yapabiliyoruz. Burası hem eğlenceli hem de keyifli bir yer. Hocamız çok iyi. Bize o kadar güzel şeyler öğretiyor ki bazen oyun oynuyoruz, bazen birlikte gülüyor ve eğleniyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı