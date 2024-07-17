'Yaylanın Sultanları' 2024 Hareketlilik Yılı için sahaya çıktı

Türkiye'de, 'Yaylanın Sultanları' olarak ünlenen ve yayınladıkları video milyonlarca kez izlenen yayla kızları, 2024 Hareketlilik Yılı için tekrar sahaya çıkarak herkesi spora davet etti.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Kirazlık köyünün denizden 2 bin 300 metre yükseklikte yer alan Kirazlık Yaylası'nda yaşayan ve Kadın Milli Voleybol Takımı'na verilen 'Filenin Sultanları' isminden esinlenerek 'Yaylanın Sultanları' adını alarak ünlenen yayla kızları, tekrar sahaya çıktı.

2021 yılında yaylalarında voleybol oynarken kaydedip paylaştıkları videonun milyonlarca kez izlenmesiyle ünlenen ve özellikle kız çocuklarını spora teşvik eden 'Yaylanın Sultanları', Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından ilan edilen '2024 Hareket Yılı'na dikkat çekmek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte bir araya geldi.

Yer yer sisin hakim olduğu, yer yer de güneşin kavurduğu yayla üzerinde hayvan sesleri ve temiz hava eşliğinde voleybol oynayan yayla kızları, 2024 Hareketlilik Yılı'nda herkesi spor yapmaya davet etti.

Sevim Turan: "Yağmurda, çamurda, karda herkesi spora davet ediyoruz"

İzlenme rekorları kıran videolarıyla ünlendiklerini söyleyen Sevim Turan, "2021 yılında izlenme rekorları kıran bir voleybol videosu çekmiştik. Toplamda 60 milyona yakın bir izlenme yakalamıştık. 2024 Hareketlilik Yılı'nda yine yaylamızdayız. Aynı ekiple yağmurda çamurda, karda kışta yine voleybolumuzu oynuyoruz. Herkesi 2024 Hareketlilik Yılı'nda spor yapmaya davet ediyorum" dedi.

Osman Yılmazer: "Spora teşvik noktasında önemli bir farkındalık oluşturdular"

'Yaylanın Sultanları' videosunun 60 milyon izlenerek spora farkındalık noktasında çok önemli bir iş başardığını ifade eden Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilcisi Osman Yılmazer, "Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, 2024 yılını 'Hareketlilik Yılı' ilan etti. Kirazlık Yaylası'nda bir grup genç, 2021 yılında bir video paylaşmıştı sosyal medyada. 60 milyona yakın bir izlenme almıştı. Çok güzel bir farkındalık oluşturdular. 2 bin 300 metre rakımlı bir yayla burası. 2024 Hareketlilik Yılı'nda herkesi spora davet ediyoruz" diye konuştu.

Serpil Turan da herkesi spora davet ederek, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Biz bu yaylada zaten sürekli kendi yaptığımız sahada voleybol oynuyorduk. 2021 yılında bir video çektik ve paylaştık milyonlarca izlendi böyle bir şey beklemiyorduk. Hareketlilik Yılı dolayısıyla yine yaylamızdayız, herkesi spora davet ediyoruz." - GÜMÜŞHANE