Yayladağı Kültür Sanat Festivali'nde Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası Düzenlendi

Yayladağı ilçesinde düzenlenen Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası'nda Enes Bandırma ve Emin Mutlusoy başpehlivan unvanını kazandı. Yarışmaya Türkiye, İran, Dağıstan ve Gürcistan'dan 670 sporcu katıldı.

Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat Festivali kapsamında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası'nda Enes Bandırma ile Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Emin Mutlusoy başpehlivan ünvanını aldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yayladağı Belediyesi, Yayladağı Kaymakamlığı ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından Devrent Sosyal Tesisleri'nde Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası ile Minikler Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

Türkiye, İran, Dağıstan ve Gürcistan'dan 670 sporcunun katıldığı şampiyonların güreş ağalığını emekli vali Lütfullah Bilgin yaptı.

Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası ağır sıklet finalinde rakibi İbrahim Güleç'i yenen Enes Bandırma ile Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Yüşa Samet Erce'yi yenen Emin Mutlusoy başpehlivan ünvanını aldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, derece alan sporcuları kutladı.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, dün çeşitli etkinliklerle başlayan festivalin Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası ile Minikler Türkiye Şampiyonası'nın birlikte tamamlandığını söyledi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Spor
500
