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Yavru Aslanspor Kayseri İdman Yurdu'nu 6-1 mağlup etti

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Kayseri Şeker 2. Amatör Küme A Grubu lideri Yavru Aslanspor, Kayseri İdman Yurdu'nu 6-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme A Grubu lideri Yavru Aslanspor, ligin 12. haftasında oynadığı maçta Kayseri İdman Yurdu'nu 6-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ebu Talha Rasim Köse, Mustafa Uçkan, Deniz Umut Ayaydın

Yavru Aslanspor: Ali Doğan, Hüsnü Can Turgut, Mustafa Yıldırım (Okan Demiray dk. 78), Muhittin Bahar (Sefa Köroğlu dk. 67), İlderen Kağan Tüfek (Emre Öztürk dk. 67), Ömer Kaya, Enes Bahar, Emre Akgöz, Kaan Aşık, Muzaffer Furkan Sarıkaya (Muhammed Tarık Tiryaki dk. 46), Ömer Buğra Tiryaki (Alican Koçer dk. 46)

Kayseri İdman Yurdu: Furkan Çakıbey, Nuri Avcı, Şabancan Deveci, Mehmet Topal (Hasan Emre Çoruk dk. 30), Rahim Özlü (İbrahim Yavuz dk. 75), Mustafa Karakaya, Yusuf, Enes Aslan (Melih Ulu dk. 60), Ahmet, Hanifi Can Söğüt, Umut Akkaya,

Goller: Mustafa Yıldırım (dk. 22,61,69,88), Enes Bahar (dk. 33), Muhittin Bahar (dk. 40) (Yavru Aslanspor), Umut Akkya (dk. 67) (Kayseri İdman Yurdu) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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