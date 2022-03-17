Yaşı onun için sadece sayıdan ibaret! Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Lille, sahasında Chelsea'yi ağırladı. Fransız ekibinin golünü atan 36 yaşındaki futbolcu Burak Yılmaz, Devler Ligi tarihinde eleme turlarında gol atan en yaşlı 3. futbolcu oldu. Listenin zirvesinde Ryan Giggs yer alırken, 2. sırada Paolo Maldini bulunuyor.
Bu sezon performansı tartışma konusu olan Burak Yılmaz, Lille formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti.
GIGGS VE MALDINI'DEN SONRA BURAK YILMAZ GELİYOR
Chelsea'ye karşı oynanan son 16 turu maçında penaltıdan fileleri havalandıran Burak Yılmaz (36 yıl 244 gün), Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarında gol atan en yaşlı 3. futbolcu oldu. Listenin 1. sırasında Manchester United'ın efsane fubolcusu Ryan Giggs yer alırken, 2. sırada yine efsane bir isim, Milanlı Paolo Maldini bulunuyor.
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