Yaşı onun için sadece sayıdan ibaret! Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

Bu sezon performansı tartışma konusu olan Burak Yılmaz, Lille formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti.

GIGGS VE MALDINI'DEN SONRA BURAK YILMAZ GELİYOR

Chelsea'ye karşı oynanan son 16 turu maçında penaltıdan fileleri havalandıran Burak Yılmaz (36 yıl 244 gün), Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarında gol atan en yaşlı 3. futbolcu oldu. Listenin 1. sırasında Manchester United'ın efsane fubolcusu Ryan Giggs yer alırken, 2. sırada yine efsane bir isim, Milanlı Paolo Maldini bulunuyor.

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