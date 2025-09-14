Haberler

Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket finalinde Almanya'ya 88-83 kaybederek Avrupa ikincisi oldu. Milli takımımız tarihinde ikinci kez gümüş madalya kazandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 final maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

12 DEV ADAM AVRUPA İKİNCİSİ

A Milli Takım, son dakikalarına önde girdiği karşılaşmada Almanya'ya 88-83 kaybetti. Bu sonucun ardından 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

TARİHİMİZİN İKİNCİ GÜMÜŞ MADALYASI

A Milli Takım, tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu. 12 Dev Adam, daha önce 2001'de ev sahipliği yaptığımız Avrupa Şampiyonası'nda final oynamış ve Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikinci olmuştu.

ALPEREN VE CEDİ'NİN 51 SAYISI YETMEDİ

12 Dev Adam'da Alperen Şengün 28, Cedi Osman 23 sayıyla takımımızın en skorerleri oldu. Almanya'da ise Isaac Bonga 20, Franz Wagner ise 18 sayıyla mücadele etti.

ALPEREN TURNUVANIN EN İYİ 5'İNDE

Milli takımımızda oynadığı tüm maçlarda yıldızlaşan yıldız oyuncumuz Alperen Şengün, EuroBasket 2025'in en iyi 5'ine seçilme başarısı gösterdi. EuroBasket 2025'in MVP'si ise Dennis Schröder seçildi.

TURNUVA YOLU

A Milli Basketbol Takımı; Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile yer aldığı A Grubu'nu namağlup lider tamamladı. Milliler, son 16 turunda İsveç, çeyrek finalde Polonya ve yarı finalde de Yunanistan'ı farklı skorla geçerek adını finale yazdırdı.

BAKAN BAK'TAN 12 DEV ADAM İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Letonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayan ve Avrupa ikincisi olan A Millî Erkek Basketbol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi; "Türk sporu adına tarihi bir gün yaşadık. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya yenilerek şampiyonayı ikinci olarak tamamlayan A Milli Basketbol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. A Milli Erkek Basketbol Takımımızın başarısında emeği geçen sporcularımıza, teknik heyetimize, kulüplerimize ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Gönüllerin şampiyonusunuz. Ülkemizi çok mutlu ettiniz. Türkiye sizinle gurur duyuyor."

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıMGk:

Tribünler de okunan bi tane marş var nerde okusak daha da hayrını göremiyoruz ne dua bırakıyor ne de bereket

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme44
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

SENGÜN TEK BASINA YAPTIGI AKSIYONLARLA 3 HÜCÜMDA SIFIR PUAN ÇEKTI! ALMANLAR 4 TANE 3LÜK ATTI VE OLAY BITTI!!! SON 4 DAKIKADA GÖMDÜLER BIZI HAKEDEN KAZANDI !!! GENEDE IKINCIYIZ BUDA BI GURUR.

yanıt7
yanıt4
Haber YorumlarıMihlari:

sen nasıl bir o.evladısın lannn...

yanıt11
yanıt12
Haber YorumlarıMihlari:

sen nasıl bir o.evladısın lannn..

yanıt6
yanıt8
Haber YorumlarıUnreal:

İlla saçma sapan bir yorum yapacaksın yani.Bugüne kadar bütün maçlarda söylendi o marş.Bugüne kadar neredeydin?Almanya yendi diye sevinmişsindir sen

yanıt10
yanıt6
Haber Yorumlarıilhan kan:

Spora siyaset karıştı mı başarı gelmez, tüm siyasî kadro ordaydı, onlar olmayınca çocuklar daha güzel oynadı.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Demirel:

Elimizden geleni yaptık. Almanya'da acayip bir üçlük isabet oranı vardı.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHans Peter:

Alperen ve Ceddin Osman harici oynayan yoktu. Böyle kötü kadroyla nasil finale gelindi anlamadim.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPole star:

Hakemler sayesinde şampiyon oldu Almanya

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
