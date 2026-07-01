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Yaşar Üniversitesi potada Türkiye ikincisi oldu

Yaşar Üniversitesi potada Türkiye ikincisi oldu
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Mersin'de düzenlenen ÜNİLİG Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda 27 üniversite arasından finale yükselen Yaşar Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, turnuvayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Mersin'de düzenlenen ÜNİLİG Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Yaşar Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, 27 üniversite arasından sıyrılarak dev turnuvayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) düzenlediği ÜNİLİG Basketbol Türkiye Şampiyonası, Mersin'de oynanan birbirinden çekişmeli final karşılaşmalarının ardından sona erdi. 22-30 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen dev organizasyona, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 27 üniversite takımı katıldı. Genç sporcuların hem bireysel yeteneklerini hem de takım oyunlarını en üst düzeyde sergileme fırsatı bulduğu turnuvada, Yaşar Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı turnuva boyunca sergilediği yüksek performansla göz doldurdu. Güçlü rakiplerini geride bırakarak finale kadar yükselen Yaşar Üniversitesi, organizasyonu Türkiye ikincisi olarak tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı ve kupayı İzmir'e getirdi.

Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı da ÜNİLİG Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu olmuştu. Ayrıca, Yaşar Üniversitesi Yüzme Erkek Takımı da Türkiye Üçüncülüğü kupasını kazanarak ayrı bir başarıya imza atmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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