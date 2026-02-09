Haberler

Yaşar Sevim, kabri başında anıldı

Yaşar Sevim, kabri başında anıldı
Güncelleme:
Türkiye Hentbol Federasyonu'nun kurucu başkanı Prof. Dr. Yaşar Sevim, mezarı başında anıldı. Anma programı Ankara'da gerçekleşti ve aile, federasyon yetkilileri ve hentbol camiasından isimler katıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) kurucu başkanı Prof. Dr. Yaşar Sevim, vefatının 17. yılında mezarı başında anıldı.

Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki anma programına Yaşar Sevim'in ailesi, THF Başkan Vekili Kenan Gökmen ve Genel Sekreteri Murat Çelik ile hentbol camiasından isimler ve federasyon çalışanları katıldı.

Programda dualar edildi, Sevim'in kabrine karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor


