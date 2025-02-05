Yaşar Kemal Uğurlu Hakemliği Bıraktı
Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemlik kariyerine son verdiğini açıkladı. Uğurlu, 2002'den bu yana 576 maçta görev aldı ve 2021-2023 yılları arasında uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir dönem FIFA kokartı da bulunan Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemliği bıraktığını açıkladı.
Konuya ilişkin TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kariyerine 2002 yılında başlayan ve 2025 yılına kadar Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu hakemliğe veda etmiştir.
2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Uğurlu, 2012 yılından itibaren üst klasman hakemi olarak da Süper Lig'de 230 karşılaşmada görev yaptı.
Yaşar Kemal Uğurlu'ya, Türk futboluna verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL