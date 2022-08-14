Yaşanan olayların damga vurduğu Londra derbisinde, Chelsea ile Tottenham yenişemedi

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea, sahasında Tottenham ile 2-2 berabere kaldı. İki takımın teknik direktörleri Thomas Tuchel ile Antonio Conte arasındaki gerginliğin damga vurduğu Londra derbisinde tansiyon bir an olsun düşmedi.

Chelsea ile Tottenham Hotspur, Premier Lig'in 2. haftasında Stamford Bridge'te karşı karşıya geldi. Londra derbisi 2-2 sona erdi.

TUCHEL İLE CONTE BİRBİRİNE GİRDİ

Karşılaşmada Chelsea yeni transferi Kalidou Koulibaly ile 19. dakikada öne geçti. 68. dakikada Pierre-Emile Hojbjerg, Tottenham'a beraberliği getiren golü attı. Golün ardında Chelsea yedek kulübesine doğru sevinç gösterisi yapan Tottenham'ın teknik direktörü Conte, ortamın gerilmesine sebep oldu. Conte ile Chelsea'nin hocası Thomas Tuchel arasında tartışma yaşandı, ikili burun buruna geldi.

HARRY KANE SON DAKİKADA 1 PUANI GETİRDİ

77. dakikada Chelsea Reece James ile tekrar öne geçerken, Tottenham'da 90+6. dakikada Harry Kane skoru belirleyen isim oldu. 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından iki hoca tekrar birbirine girdi. Conte, elini sıkıp bırakmayan Tuchel'in üzerine yürüdü. İkiliyi teknik heyet ve futbolcular güçlükle ayırdı.