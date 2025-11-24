Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı
Manchester United-Everton maçının 13. dakikasında Evertonlı futbolcu Idrissa Gueye, takım arkadaşı Michael Keane'e tokat attığı için kırmızı kart gördü.
Premier Lig 12. hafta maçında Manchester United ile Everton karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı.
TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI
Karşılaşmanın 13. dakikasında Evertonlı futbolcu Idrıssa Gueye, takım arkadaşı Michael Keane ile hararetli bir tartışma içerisine girdi. Yaşadıkları tartışma sonrası sinirlenen Gueye, takım arkadaşına tokat attı.
KIRMIZI KART GÖRDÜ, TAKIM ARKADAŞLARI ZOR AYIRDI
Yıldız oyuncu, attığı bu tokatın ardından karşılaşmanın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu karar sonrası daha da sinirlenen Gueye, Michael Keane'in üstüne yürümeye devam etti. Takım arkadaşları güçlükle de olsa araya girerek iki tarafı ayırdı ve olayı büyümeden önledi.