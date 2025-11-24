Haberler

Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı

Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manchester United-Everton maçının 13. dakikasında Evertonlı futbolcu Idrissa Gueye, takım arkadaşı Michael Keane'e tokat attığı için kırmızı kart gördü.

  • Everton futbolcusu Idrıssa Gueye, Premier Lig 12. hafta maçında takım arkadaşı Michael Keane'e tokat attı.
  • Idrıssa Gueye, attığı tokat nedeniyle maçın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
  • Takım arkadaşları, Idrıssa Gueye ile Michael Keane'i güçlükle ayırarak olayın büyümesini önledi.

Premier Lig 12. hafta maçında Manchester United ile Everton karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı.

TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI

Karşılaşmanın 13. dakikasında Evertonlı futbolcu Idrıssa Gueye, takım arkadaşı Michael Keane ile hararetli bir tartışma içerisine girdi. Yaşadıkları tartışma sonrası sinirlenen Gueye, takım arkadaşına tokat attı.

Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı

KIRMIZI KART GÖRDÜ, TAKIM ARKADAŞLARI ZOR AYIRDI

Yıldız oyuncu, attığı bu tokatın ardından karşılaşmanın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu karar sonrası daha da sinirlenen Gueye, Michael Keane'in üstüne yürümeye devam etti. Takım arkadaşları güçlükle de olsa araya girerek iki tarafı ayırdı ve olayı büyümeden önledi.

Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne Osimhen ne de Singo! Mustafa Denizli Galatasaray'ın en büyük kaybını açıkladı

Ne Osimhen ne de Singo! Galatasaray'ın en büyük kaybını açıkladı
DEVA Partisi'nde 'İmralı' depremi! Eski vekil bombardımana tutup istifa etti

O partide 'İmralı' depremi! Eski vekil bombardımana tutup istifa etti
Oyuna giren Enes Ünal, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi

Oyuna girdi, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi
Anne olduktan günler sonra hayatını kaybetti

Anne olduktan günler sonra hayatını kaybetti
Ne Osimhen ne de Singo! Mustafa Denizli Galatasaray'ın en büyük kaybını açıkladı

Ne Osimhen ne de Singo! Galatasaray'ın en büyük kaybını açıkladı
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Nereden nereye! Süper Lig'de formasını giydiği takımın stadyumunda şimdi köfte ekmek satıyor

Süper Lig'de oynuyordu! Şimdiyse o statta köfte ekmek satıyor
Nuri Şahin kendini tutamadı: Bu seviyede hakemlerle işimiz çok zor

Halil Umut Meler'in yönetimi karşısında kendini tutamadı
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Beklenen oldu! 8 maçta 3 kez kazanabilen ünlü teknik adamla yollar ayrıldı

8 maçta 3 kez kazanabilen ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.