Görüntüleri ortaya çıktı! Yarıda kalan maçtaki olay anonsu belediye başkanı yapmış

Görüntüleri ortaya çıktı! Yarıda kalan maçtaki olay anonsu belediye başkanı yapmış
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Görüntüleri ortaya çıktı! Yarıda kalan maçtaki olay anonsu belediye başkanı yapmış
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TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Elazığspor ile Vanspor arasındaki karşılaşma, sportmenlik dışı davranışlar ve skandal açıklamalarla gündeme otururken, "Gömeceğiz bunları sahaya" şeklindeki anons büyük tepki çekmişti. Yarıda kalan maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntülerde söz konusu o anonsu Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yaptığı görülüyor.

TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Elazığspor ile Vanspor arasındaki karşılaşma, futbolun ötesine geçerek güvenlik açıkları, sportmenlik dışı davranışlar ve skandal açıklamalarla gündeme oturdu. Vanspor'un ilk maçı 4-1 kazanmasının ardından Elazığ'da oynanan rövanş mücadelesi, centilmenlikten uzak olaylarla gölgelendi.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Karşılaşmanın 56. dakikasında Elazığ tribünlerinden atılan sert bir cisim yardımcı hakeme isabet etti. Hakem Ümit Öztürk, yaşanan bu olayların ardından maçı tatil ederek takımları soyunma odasına gönderdi.

"GÖMECEĞİZ BUNLARI SAHAYA"

Maçın 23. dakikasında Elazığspor'un attığı golün ardından saha kenarına gelen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın mikrofonu eline alarak "Gömeceğiz bunları sahaya" şeklindeki söylemi büyük yankı uyandırdı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Yanlış olan şu tipin amigoluk yapması değil belediye başkanlığı yapması..

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Elazığ ın sorunlarıyla ilgileneceğine boş işlerle uğraşan bir başkan Bu milleti birbirine düşüreceğinize yol sorununu çözün başkan

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
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