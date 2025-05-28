Görüntüleri ortaya çıktı! Yarıda kalan maçtaki olay anonsu belediye başkanı yapmış

TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Elazığspor ile Vanspor arasındaki karşılaşma, futbolun ötesine geçerek güvenlik açıkları, sportmenlik dışı davranışlar ve skandal açıklamalarla gündeme oturdu. Vanspor'un ilk maçı 4-1 kazanmasının ardından Elazığ'da oynanan rövanş mücadelesi, centilmenlikten uzak olaylarla gölgelendi.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Karşılaşmanın 56. dakikasında Elazığ tribünlerinden atılan sert bir cisim yardımcı hakeme isabet etti. Hakem Ümit Öztürk, yaşanan bu olayların ardından maçı tatil ederek takımları soyunma odasına gönderdi.

"GÖMECEĞİZ BUNLARI SAHAYA"

Maçın 23. dakikasında Elazığspor'un attığı golün ardından saha kenarına gelen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın mikrofonu eline alarak "Gömeceğiz bunları sahaya" şeklindeki söylemi büyük yankı uyandırdı.