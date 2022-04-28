Yaptığı indirim de kurtarmadı! Vida'nın defteri kapanıyor

Beşiktaş'ın başında çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi yaşayan Valerien İsmael gelecek sezon için yola devam edeceği oyuncularla ilgili güncellemeye gidiyor.

PERFORMANSI GÖZE BATTI

İlk iki maçta Trabzonspor ve Alanyaspor'a karşı ortaya konulan futbol herkesi mutlu etmiş, camiada bahar havaları esmeye başlamıştı. Ancak Giresunspor beraberliği ve Kasımpaşa mağlubiyeti bu havayı yalancı bahara çevirdi. Gelecek sezonu doğru adımlar atarak inşa etmeye çalışan siyah-beyazlılarda takımdaki kötü performanslardan biri de Domagoj Vida'ya ait.

İNDİRİM YETMEYEBİLİR

Hırvat oyuncunun son Kasımpaşa maçında yaptığı bireysel hatalar sonuca etki ederken, sezonun genelinde de aynı problem yaşandı ve bir türlü beklenen istikrarı elde edemedi. Bu da Vida'nın durumunun yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. İsmael'in kalan haftalarda tecrübeli stoperi yedek kulübesine çekme ihtimali de bulunuyor. Sabah'ın haberine göre; Fransız hoca, yönetimden de Vida için acele etmemesini istedi. 32 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta kalmak isteyip yıllık ücretini 1.5 milyon Euro seviyelerine düşürmeyi kabul ederken, Başkan Ahmet Nur Çebi 2 yıllık net kontrata sıcak yaklaşmamıştı.

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