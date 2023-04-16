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Forma adaletine isyan etmişti! Uğurcan'dan Mert Günok'a: Onu çok seviyorum, yanlış anlaşıldım

Forma adaletine isyan etmişti! Uğurcan'dan Mert Günok'a: Onu çok seviyorum, yanlış anlaşıldım

Spor Haberleri

Süper Lig'in 29. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçında gol sesi çıkmadı. Kaleciler Uğurcan ve Mert, performanslarıyla dikkat çekti. Hafta içinde Milli Takım'daki forma adaletine tepki gösteren Uğurcan, Mert Günok'u hedef almadığını ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasının kapanış maçında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Temponun düşük olduğu maçta gol sesi çıkmadı. Taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

KALECİLER ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, kariyer rekoru kırdı. Uğurcan'ın kariyerinde en çok kurtarış yaptığı takım Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok da hayli kritik kurtarışlara imza attı.

Yaptığı açıklamalar gündem olmuştu! Uğurcan'dan Mert Günok itirafı: Onu çok seviyorum, yanlış anlaşıldım

O SÖZLER İÇİN DÜZELTME YAPTI

Uğurcan Çakır hafta içinde yaptığı açıklama için bir düzeltme yaptı. Çakır, "Hafta içi açıklamalarım vardı sanırım yanlış anlaşıldı. Mert ağabeye değildi, kimseye değildi. Mert ağabeyi çok seviyorum iyi de maç çıkardı. Hiçbir takım arkadaşıma saygısızlık yapamam. EURO 2020'de de bana en çok destek olanlardan biriydi. Milli Takım'da başarısızlığı kabul edemiyoruz. Orası onurlu bir yer. İnşallah orada da en iyi şekilde performanslarımızı sergileriz" dedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

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