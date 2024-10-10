Yapay zekaya göre Süper Lig'de şampiyon averajla belli olacak

Euro Club Index, her sene yaptığı Trendyol Süper Lig şampiyonu tahmini yineleyerek paylaştı. Yapılan paylaşımda 89 puanla iki takım zirvede yer aldı ve şampiyonu ikili averaj belirledi.

YAPAY ZEKAYA GÖRE SÜPER LİG'İN ŞAMPİYONU