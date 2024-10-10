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Yapay zekaya göre Süper Lig'de şampiyon averajla belli olacak

Yapay zekaya göre Süper Lig'de şampiyon averajla belli olacak
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçeceği tahmin edilen 2024-2025 sezonunda ipi kimin göğüsleyeceği merak edilirken, yapay zeka firması Euro Club Index'e göre şampiyon averajla belirlenecek.

Euro Club Index, her sene yaptığı Trendyol Süper Lig şampiyonu tahmini yineleyerek paylaştı. Yapılan paylaşımda 89 puanla iki takım zirvede yer aldı ve şampiyonu ikili averaj belirledi.

YAPAY ZEKAYA GÖRE SÜPER LİG'İN ŞAMPİYONU

  1. Fenerbahçe : 89 puan (Averajla şampiyon)
  2. Galatasaray : 89 puan
  3. Beşiktaş : 76 puan
  4. RAMS Başakşehir: 64 puan
  5. Trabzonspor: 57 puan
  6. Samsunspor: 51 puan
  7. Konyaspor: 47 puan
  8. Eyüpspor: 47 puan
  9. Kasımpaşa: 46 puan
  10. Alanyaspor: 44 puan
  11. Antalyaspor: 44 puan
  12. Göztepe: 44 puan
  13. Sivasspor: 43 puan
  14. Çaykur Rizespor: 39 puan
  15. Gaziantep FK: 39 puan
  16. Kayserispor: 36 puan
  17. Bodrumspor: 35 puan
  18. Hatayspor: 32 puan
  19. Adana Demirspor: 20 puan
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Yapay Zeka Teknoloji Beşiktaş Futbol Spor

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