Yapay zekaya göre Süper Lig'de şampiyon averajla belli olacak
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçeceği tahmin edilen 2024-2025 sezonunda ipi kimin göğüsleyeceği merak edilirken, yapay zeka firması Euro Club Index'e göre şampiyon averajla belirlenecek.
Euro Club Index, her sene yaptığı Trendyol Süper Lig şampiyonu tahmini yineleyerek paylaştı. Yapılan paylaşımda 89 puanla iki takım zirvede yer aldı ve şampiyonu ikili averaj belirledi.
YAPAY ZEKAYA GÖRE SÜPER LİG'İN ŞAMPİYONU
- Fenerbahçe : 89 puan (Averajla şampiyon)
- Galatasaray : 89 puan
- Beşiktaş : 76 puan
- RAMS Başakşehir: 64 puan
- Trabzonspor: 57 puan
- Samsunspor: 51 puan
- Konyaspor: 47 puan
- Eyüpspor: 47 puan
- Kasımpaşa: 46 puan
- Alanyaspor: 44 puan
- Antalyaspor: 44 puan
- Göztepe: 44 puan
- Sivasspor: 43 puan
- Çaykur Rizespor: 39 puan
- Gaziantep FK: 39 puan
- Kayserispor: 36 puan
- Bodrumspor: 35 puan
- Hatayspor: 32 puan
- Adana Demirspor: 20 puan