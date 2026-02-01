Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 20. sırada bitirerek play-off turuna yükselmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, son 16 play-off turunda İtalya ekibi Juventus ile eşleşti.

YAPAY ZEKA, TÜM TURLARI SİMÜLE ETTİ

Football Meets Data tarafından hazırlanan rapora göre yapay zeka, play-off maçları öncesinde finale kadar oynanacak tüm turları simüle etti.

G.SARAY %31, JUVENTUS %69

Bu simülasyonlarda Galatasaray'ın son 16 turuna kalma ihtimali yüzde 31 olarak belirlendi. Juventus ise yüzde 69 ile turun favorisi olarak gösterildi.

TUR ATLAMASI İÇİN İHTİMALLER

Rapora göre, sarı-kırmızılı takımın çeyrek finale yükselme şansı yüzde 9, yarı finale kalma olasılığı yüzde 2, finale çıkma ihtimali yüzde 0.3 ve şampiyonluk şansı sadece yüzde 0.1 olarak tahmin edildi.