Yapay zeka yanıtladı! 3 büyükler Avrupa'da nereye kadar gider?

Bu sezon 3 takım ile temsil edileceğimiz UEFA Avrupa Ligi'nde, 3 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Birbirinden güçlü ekiplerle karşılaşacak temsilcilerimizin bu turnuvada nasıl kaç puan toplayacaklarını ve ne kadar ilerleyebileceklerini yapay zeka cevapladı.

NASIL PERFORMANS SERGİLERLER?

Soru: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl bir performans sergiler?

Beşiktaş: Frankfurt, Maccabi Tel Aviv, Malmö ve Athletic Bilbao gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak. İç sahada avantajlarını kullanarak iyi puanlar toplayabilirler.

Fenerbahçe: Manchester United, Lyon, Union Saint-Gilloise ve Athletic Bilbao gibi zorlu rakiplerle mücadele edecek ancak hem Jose Mourinho etkisi hem de Kadıköy'deki maçlarda taraftar desteğiyle puan kazanma şansları yüksek.

Galatasaray: Güçlü bir Avrupa geçmişi olan Galatasaray Tottenham, PAOK, Dinamo Kiev ve Elfsborg gibi takımlarla karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen'deki maçlarda güçlü performans sergileyebilirler.

KAÇ PUAN TOPLARLAR?

Soru: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için puan tahmini yapabilir misin?

Beşiktaş: İç saha maçlarında güçlü performans sergileyebilirler.

Tahmini puan: 12-14 puan

Fenerbahçe: Kadıköy'deki maçlarda taraftar desteğiyle avantajlı olabilirler.

Tahmini puan: 13-15 puan

Galatasaray: Ali Sami Yen'deki maçlarda iyi sonuçlar alabilirler.

Tahmini puan: 11-13 puan

HANGİ AŞAMAYA KADAR GİDERLER?

Soru: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hangi aşamaya kadar ilerleyebilir?

Beşiktaş: Lig aşamasını geçme şansları yüksek. Eğer grup aşamasını geçerlerse, son 16 turuna kadar ilerleyebilirler.

Tahmini aşama: Son 16

Fenerbahçe: Kadrosu ve taraftar desteğiyle lig aşamasını geçmeleri muhtemel. İyi bir performans sergilerlerse çeyrek finale kadar çıkabilirler.

Tahmini aşama: Çeyrek final

Galatasaray: Lig aşamasını geçme potansiyelleri var. Eğer formda olurlarsa, son 16 turuna kadar ilerleyebilirler.

Tahmini aşama: Son 16