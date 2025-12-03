Yapay zeka Süper Lig'de şampiyon olacak takımı tahmin etti
Yapay zeka destekli tahmin platformu Euro Club Index, 2025/26 Süper Lig sezonu için güncellenmiş şampiyonluk tahminlerini paylaştı. İlk 14 hafta sonunda tahminler güncellendi ve Galatasaray'ın şampiyonluk olasılığı en yüksek takım olarak belirlendi. Fenerbahçe ise ikinci sıradaki yerini korudu.
Yeni sezonda ilk 14 hafta tamamlandı. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa kimin ulaşılacağı merak edilirken Euro Club Index yeni tahminlerini paylaştı.
İLK 14 HAFTA GERİDE KALDI, TAHMİNLER GÜNCELLENDİ
Süper ligde 2025/26 sezonunun ilk 14 haftası tamamlanırken, yapay zekâ destekli tahmin platformu euro club index, sezon sonunda takımların puan durumuna ilişkin yeni proje skorlarını duyurdu. Açıklanan listede şampiyonluk olasılıkları ve sezon sonu tahmini puan sıralaması yer aldı.
LİGİN ALT SIRALARI – DÜŞME HATTINA YAKIN TAKIMLAR
- Fatih karagümrük – 23 puan
- Gençlerbirliği – 32 puan
- Kasımpaşa – 33 puan
- Kayserispor – 34 puan
- Antalyaspor – 34 puan
- Eyüpspor – 34 puan
ORTA SIRALAR – GÜVENLİ BÖLGE
- Konyaspor – 37 puan
- Çaykur rizespor – 38 puan
- Alanyaspor – 43 puan
- RAMS Raşakşehir – 45 puan
- Kocaelispor – 45 puan
- Gaziantep fk – 47 puan
ÜST SIRALAR – AVRUPA KOVALAYANLAR
- Göztepe – 52 puan
- Samsunspor – 56 puan
- Samsunspor'un şampiyonluk şansı: %0.1
- Beşiktaş – 60 puan
- Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı: %0.1
- Trabzonspor – 64 puan
- Trabzonspor'un şansı önce %0.4'ten %0.7'ye, bu hafta ise %1.2'ye yükseldi.
ŞAMPİYONLUK YARIŞI – İLK 2 SIRADA KLASİK REKABET
2. Fenerbahçe – 80 puan
- Derbi sonrası şampiyonluk ihtimali %38'den %35.2'ye düştü.
1. Galatasaray – 83 puan
Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali:
- Daha önce: %83.2 → %64.9 → %61.3
- Derbi sonrası: %63.4
- Sarı-kırmızılılar, tahmine göre sezonun favorisi olmaya devam ediyor.