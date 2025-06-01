Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Uefa Şampiyonlar Ligi finalinde Psg, Inter'i 5-0 gibi tarihi bir skorla devirip tarihinde ilk kez kupaya uzanmasının ardından Kupa 1'de gelecek sezon kimin zafere uzanacağı şimdiden merak konusu olurken yapay zeka, gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi için tahminde bulundu.

FAVORİ REAL MADRİD

Yapay zekaya göre favori takım, milli yıldızımız Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid olacak. Yapay zeka, Real Madrid'in turnuvanın en başarılı takımı olduğunu belirtirken, İspanyol devinin tecrübesiyle bir kez daha Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek en büyük favori olduğunu açıkladı.

REAL MADRİD'İN SONRASINDA EN BÜYÜK ADAY PSG

Real Madrid'in ardından Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek takım olarak ise bu sezonun şampiyonu PSG gösterildi. Bu iki takımın dışında Manchester City, Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal'in de favoriler arasında olduğu belirtildi.

SÜRPRİZ ADAYLAR

Sürpriz adaylar olarak ise Juventus, Benfica ve Atalanta olarak tahmin edildi.

TEMSİLCİLERİMİZ

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak. Ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ise 2 ön eleme oynayarak turnuvaya katılmayı hedefleyecek.