Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı ile ilgili tahminini paylaştı. Opta'nın 10 bin kez yaptığı simülasyon sonucunda Galatasaray'ın maçı kazanma ihtimalinin yüzde 58.1 olduğu belirtildi. Belçika ekibinin galibiyet şansı yüzde 20.8, beraberlik ihtimali ise yüzde 21.1 olarak gösterildi. Galatasaray, kazanma ihtimali en yüksek üçüncü takım oldu.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk 4 haftasında 9 puan toplayan Galatasaray, beşinci hafta maçında sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Eintracht Frankfurt'a yenilen sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından sırasıyla Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı yendi. Cimbom, Belçika ekibini de yenerek ilk 8 yarışında iddialı bir konuma gelmek istiyor.
YAPAY ZEKA TAHMİN ETTİ
Yapay zeka, 25 Kasım Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak maç öncesinde bu karşılaşmayla ilgili tahminini paylaştı.
GALATASARAY'IN KAZANMA İHTİMALİ
Opta'nın 10 bin kez yaptığı simülasyon sonucunda Galatasaray'ın maçı kazanma ihtimalinin yüzde 58.1 olduğu belirtildi. Belçika ekibinin galibiyet şansı ise yüzde 20.8 olarak gösterildi. Maçın berabere bitme ihtimalinin ise yüzde 21.1 olduğu aktarıldı.
EN YÜKSEK ÜÇÜNCÜ TAKIM
Galatasaray, yüzde 58.1'lik kazanma oranıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlar arasında kazanma ihtimali en yüksek üçüncü takım oldu. Sıralamada ilk iki sırayı yüzde 72.7 ile Manchester City ve yüzde 69.7 ile Napoli oluşturdu.