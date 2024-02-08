Yanlış duymadınız! Arjantin'de 'Fernebahçe' kuruldu

Arjantin'in Buenos Aires'e bağlı Necochea kasabasında bir araya gelen bir grup futbolsever, Fenerbahçe'den ilham alarak "Fernebahçe" ismiyle takım kurdu.

FENERBAHÇE'DEN İLHAM ALDILAR

Necochea kentinde kurulan kulübün ismi ve formaları da Fenerbahçe'den ilham alınarak dizayn edildi. Her oyuncunun farklı mesleği olduğu Fernebahce Futbol Takımı, çeşitli turnuvalarda mücadele ediyor. Takımın hedefi ise bu sene amatör ligden yerel lige çıkmak olarak belirlendi.

"HEPİMİZ FENERBAHÇELİYİZ"

Takımın ortaya çıkış hikayesinin şans eseri olduğunu belirten takım oyuncularından Tomas Domaica, "Hepimizin Fenerbahçe taraftarı olduğu arkadaş grubu vardı. Bir araya geldiğimizde bu fikir ortaya çıktı ve ilerlemeye başladık. Fenerbahçe'de oynamış Robin van Persie gibi yıldız oyuncular beni Fenerbahçe taraftarı yaptı" dedi.

Takımın adının yanı sıra forma da çubuklu ve sarı-lacivert olarak dizayn edilmiş. Fenerbahçe'nin formasında logo üst köşede yer alırken Ferne ise göğüs hizasında ve ortada konumlandırılmış. Fenerbahçe'de daha önce forma giyen Robin Van Persie, Roberto Carlos ve eski efsane teknik direktör Zico'yu çok sevdiğini belirten oyuncular, gerçek bir Fenerbahçe hayranı. Oyuncular ayrıca bu isimleri "Fenerbahçe'nin idolleri" olarak tanımlıyor. Fernebahçeli futbolcuların en büyük hayali ise Türkiye'ye gelip Şükrü Saraçoğlu'nda maç izlemek.