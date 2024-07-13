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Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası

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Manchester United ve Fransa Milli Takımı'nın efsane futbolcularından Patrice Evra, ailesini terk ettiği gerekçesiyle 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eski futbolcunun 1 milyon euroya yakın nafaka borcu bulunuyor.

Manchester United ve Fransa Milli Takımı'nın efsanelerinden Patrice Evra, ailesini terk ettiği gerekçesiyle 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HAPİS CEZASI ALDI

La Parsien'in haberine göre; Evra, Fransa'da bulunan ailesini terk ettiği gerekçesiyle 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. 43 yaşındaki eski futbolcunun cezasının 2 yıl ertelemeli olduğu öğrenildi.

İTİRAZ ETTİ

1 Mayıs 2021 ile 28 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşen olayda mahkeme, Evra'nın eşine manevi zarar sebebiyle 4 bin euro, mahkeme masrafları için ise 2 bin euroluk ceza verdi. Fransız eski futbolcu verilen bu cezaya itiraz etti.

Yanlış duymadınız! Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası

Yanlış duymadınız! Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası

Kaynak: Haberler.com / Spor

Manchester United Patrice Evra Fransa Futbol Spor Spor Haberler

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