Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Burdur'da yapıldı

Mesut MADANBURDUR, (DHA) - Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1'inci etabı Burdur'da yapıldı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1'inci etabı Burdur'da gerçekleşti. 380 rakımlı Avşar Tepe'den atlayan sporcular Burdur Gölü halk plajında belirlenen noktaya inebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmada erkeklerde Erzincan'dan Ali Zaimoğlu birinci, Adana'dan Hasan Akkaya ikinci, Alanya'dan Faruk Karateke üçüncü oldu. Kadınlarda Burdur'dan Elif Büşra Kılıçaslan birinci, Samsun'dan Elif Gülşad Keskin ikinci, Kayseri'den Selin Altun üçüncü oldu. Takımlarda ise Adana Havacılık Kulübü birinci, Erzincan Çakırman Havacılık Kulübü ikinci ve Bursa Hava Sporları Spor Kulübü üçüncü oldu.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, Burdur'un yamaç paraşütü sporu için önemli bir merkez olduğunu söyledi. Yılmaz, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışmamızın birinci etabı Burdur oldu. Burdur bizim için, Türkiye Hava Sporları Federasyonu için çok önemli bir merkez. Burdur'u çok önemsiyoruz. Tüm sporcu kardeşlerim de Burdur'a gelmek için can atıyor. Burdur meteorolojik veriler açısından, kalkış pisti ve iniş alanımız açısından son derece uygun bir yer. Son derece güzel, turistik bir yer. Burdur halkının, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve tüm protokolün bize göstermiş olduğu ilgiden dolayı da çok teşekkür ediyoruz, minnettarız. İnşallah daha büyük organizasyonlarda bir araya gelmek için elimizden geleni yapacağız. Bazı sözler vermek istemiyorum. İlerleyen zamanda burada bir Avrupa Şampiyonası'nı düşünüyoruz. Bunun altyapısı Burdur'da var. Burdur bizim için çok değerli dedi.

Şampiyonanın ikinci etabını Siirt'te, finali de Adana'da yapacaklarını söyleyen Yılmaz, Bunun sonucunda da milli takımı oluşturan sporcular belli olacak. Görev alan herkese çok teşekkür ediyorum diye konuştu.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Murat Atan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı verdi.

(DHA)