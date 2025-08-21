Yamaç Paraşütü Elemelerinde Acı Kaza: Cengiz Kalyoncu Hayatını Kaybetti

Yamaç Paraşütü Elemelerinde Acı Kaza: Cengiz Kalyoncu Hayatını Kaybetti
Aksaray'daki Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemelerinde sert iniş yapan pilot Cengiz Kalyoncu, köylülerin ilk müdahalesiyle hayata tutunmaya çalıştı ancak yaşamını yitirdi.

AKSARAY'daki Hasandağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemelerinde sert iniş yapıp hayatını kaybeden pilot Cengiz Kalyoncu'ya (57), düştükten sonra ilk müdahaleyi köylülerin yaptığı ortaya çıktı. Köylülerin Kalyoncu'yu sıcaktan korumak için kendi paraşütüyle gölge yaptıkları belirtildi.

Hasandağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemelerinde 18 Ağustos günü pilot Cengiz Kalyoncu ile havalandıktan bir süre sonra telsiz irtibatı kesildi. Bunun üzerine paraşütçüler, GPS sinyalini takip ederek Helvadere beldesi kırsalında, Kalyoncu'yu yerde ağır yaralı halde buldu. Sert iniş yapması sonucu yaralandığı belirlenen Cengiz Kalyoncu, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kalyoncu, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Cengiz Kalyoncu'nun cenazesi memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

PARAŞÜTLE GÖLGE YAPMIŞLAR

Düşüp ağır yaralandıktan sonra Kalyoncu'ya önce köylülerin müdahale ettiği sıcaktan korumak için de kendi paraşütüyle gölge yaptıkları ortaya çıktı. Cengiz Kalyoncu'nun ölümünden sonra 1 gün ara verilen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın 23 Ağustos'a kadar süreceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
