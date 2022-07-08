Yalovalı milli sporcu Aybüke'den büyük başarı

Karışık Dövüş Sanatları (MMA) milli sporcusu Aybüke İmancı, geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen şampiyonada rakibini mağlup ederek üçüncü kemerin sahibi oldu.

MMA Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Geleneksel MMA Türkiye Seçmeleri Bahattin Yücel ve İbrahim Macun anısına, "Alt Minik, Minik, Yıldız, Genç, Büyük ve Veteranlar Şampiyonası" Ankara Büyük Anadolu Otel'de yapıldı. Yalova'nın Karışık Dövüş Sanatları (MMA) sporundaki gururu Glourius MMA Team Kulübü (İbrahim Yıldız Fight Academy) Milli sporcusu Aybüke İmancı, kendi kilosundaki rakiplerinin karşısına çıkmaktan çekindiği için üst kategoride karşı karşıya geldiği Karabük sporcusu Arzu Seçkin'i mağlup ederek üçüncü kemerin sahibi oldu. Büyük Bayanlar 52 kilo kategorisinde kozlarını paylaştığı rakibine 3 raunt süren maçta büyük üstünlük sağlayan Milli sporcumuz mutlu sona ulaşmayı başardı. Daha önceki turnuvalardan 2 altın kemeri bulunan 'Sarı Fırtına' lakaplı Milli sporcu Aybüke İmancı, Ankara'da gerçekleştirilen ve 81 ilden 250'ye yakın sporcunun ringe çıktığı organizasyondan galibiyetle ayrılarak üçüncü altın kemeri beline takarak tarihi bir başarıya imza atıp, Türkiye'nin ve Yalova'nın ilk ve tek 3 altın kemerli kadın sporcusu olma ünvanına erişti.

Salih İmancı'da ilk kemerini aldı

Glourius MMA Team Kulübü sporcusu Aybüke İmancı'nın yeğeni olan aynı kulüp sporcusu Salih İmancı'da, Geleneksel MMA Türkiye Seçmeleri Bahattin Yücel ve İbrahim Macun Anısına, "Alt Minik, Minik, Yıldız, Genç, Büyük ve Veteranlar Şampiyonasında sahne aldı. Şampiyonanın gençler kategorisi +93 kiloda Kastamonu ili sporcusu Yasin Akaydın ile yarı finalde karşı karşıya gelen Salih İmancı, rakibini pes ettirerek finale yükseldi. Final maçında Antalyalı sporcu Aslan Umut'u hakem kararıyla mağlup eden Salih İmancı kariyerinin ilk altın kemerine ulaşmış oldu.

Zeynep performansıyla göz kamaştırdı

Glourius MMA Team Kulübünün bir diğer kadın sporcusu Zeynep İnce'de, kariyerinin ilk altın kemerini alarak Yalova'ya gurur yaşattı. Kendi kategorisinde rakibi olmadığı için bir üst sıklet 52 kilo kadınlarda sahne alan İnce, Sema Çoturoğlu ile karşı karşıya geldi. Ankaralı rakibine karşı 3 raunt boyunca üstünlük sağlayan Zeynep, müsabakadan galibiyetle ayrılarak kariyerine altın kemerle başlangıç yapmış oldu.

Takım halinde şampiyonluk

30 Haziran - 05 Temmuz 2022 tarihleri arasında Ankara Büyük Anadolu Otel'de yapılan Geleneksel MMA Türkiye Seçmeleri Bahattin Yücel ve İbrahim Macun anısına, Alt Minik, Minik, Yıldız, Genç, Büyük ve Veteranlar Şampiyonasında, Glourius MMA Team Kulübü (İbrahim Yıldız Fight Academy) 23 sporcu ile katıldığı organizasyonda takım halinde şampiyon oldu. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Spor