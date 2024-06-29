Yalova Tenis ve Spor Kulübü, Şehre İlk Toprak Kortu Kazandırdı

Yalova'da sporseverlerin uzun yıllardır beklediği önemli bir gelişme nihayet hayata geçti. Yalova Tenis ve Spor Kulübü (YTSK), yoğun çalışmalarının meyvesini alarak şehre ilk toprak kortu kazandırdı.

28 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen açılış töreni, tenis tutkunları için büyük bir heyecan ve coşkuya neden oldu. Yeni tesis, YTSK'nin mevcut 3 kapalı ve 1 açık kortuna ek olarak hizmet verecek. Toprak kortun açılışına, Yalova'nın önde gelen spor ve iş dünyası temsilcileri, kulüp üyeleri, genç sporcular, ve aileleri yer aldı. Kurdele kesiminin ardından YTSK'nin deneyimli tenisçileri, yeni toprak kortta gösteri maçı düzenledi. Bu gösteri maçı, açılış etkinliğine renk kattı ve izleyicilere keyifli anlar yaşattı. İzleyicilerin arasında milli takım sporcularından Emirhan Bulut, Yağız Yıldız, Erkut Aydın, ve Ömer Bayındır'da yer aldı.

"Yalova'nın ilk toprak kortunu yapmanın gururunu taşıyoruz"

Açılış töreninde konuşan YTSK Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal Kıran, duygularını şöyle anlattı:

"Yalova'nın ilk toprak kortunu yapmanın gururunu taşıyoruz. Gittiğimiz turnuvalarda bu eksikliği hep hissettik. Sonuç olarak Yalova'mıza toprak kortu kazandırdık. Bununla birlikte tenis akademisini kurduk. 7 yaşından başlayıp 16 yaşına kadar çeşitli gruplar oluşturarak Yalova'da tenisi geliştirmek ve milli takıma buradan sporcu yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Şu anda 100 öğrencimiz eğitim görmekte. Bu sayıyı 250'ye kadar çıkarabilecek kapasitemiz var. 6 antrenörümüz hali hazırda görev yapıyor. Amacımız önceden kendimiz için oynamaktı, bugün ise çocuklarımızı yetiştirip Türkiye'mize faydalı olmak için çalışıyoruz. Yalova'daki tüm tenis severleri kortumuza bekliyoruz."

"Türkiye'de tenis daha revaçta"

Yalova Tenis Kulübü'nün yeni Başantrenörü Fikri Semih Evranlı, tenisle olan uzun süreli bağını ve yeni projelerini anlattı:

"Yaklaşık 92'den beri tenisin içerisindeyim. 20 yıldır antrenörlük yapıyorum. Yalova Tenis Kulübü ile yaklaşık 2 ay önce yollarımız kesişti ve burada bir akademi başlattık. Amacımız yeni sporcular yetiştirmek. Türkiye'de tenis eskisine göre daha revaçta. Ne kadar fazla insan bu sporun içerisinde olursa, o kadar çok sonuç alırız. Dolayısıyla kulüplerde vakit geçiren insan sayısı bizim için çok önemli. Hepimiz küçük yaştan başlattığımız veya elimize herhangi bir yaştan gelen sporcunun büyük turnuvalarda oynamasını istiyoruz. Sponsorluklar ve daha medyatik bir duruma gelmemiz lazım. İmkanları bulduğumuz anda çok sayıda sporcumuz oralara çıkacak. Türkiye'de bu gayet güzel bir şekilde gelişiyor."

"ATP puanları alıp ilk 100'e girmeyi hedefliyorum"

Milli tenisçi Emirhan Bulut, tenis kariyerinin başlangıcını ve hedefleriyle ilgili,"18 yaş milli takım şampiyonuyum. Tenise 4 yaşında başladım. Başlama sebebim, babamın beden eğitimi öğretmeni olması ve beni tenise götürmesiydi. Tenisi çok sevdim ve başladım. İnşallah ATP'lerde puan almaya başlayıp ilk 100'e girip Grand Slam'de oynayan ve turu geçen ilk Türk olmak istiyorum. Örnek aldığım tenisçiler Rafael Nadal ve Novak Djokovic. Nadal'ın rekabetçi ve savaşçı ruhu benim oyunuma daha çok benziyor ama Djokovic'i daha çok seviyorum" dedi. - YALOVA