Yalova haber... Çınarcık'ta portatif yüzme havuzu açıldı Spor Haberleri Yalova haberler... Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çerçevesinde Çınarcık ilçesinde portatif yüzme havuzu düzenlenen törenle açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çerçevesinde Çınarcık ilçesinde portatif yüzme havuzu düzenlenen törenle açıldı. Hasanbaba Mahallesi'nde bulunan Çınarcık Spor Salonu bahçesinde yaklaşık 3 haftada yapımı tamamlanan portatif yüzme havuzu hizmete girdi. 16 metre uzunluğa ve 8 metre 50 santim eninde ve 1 metre 40 santim derinliğindeki havuzun açılışında konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gözde Gençtürk, başta AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş olmak üzere havuzun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Ardından protokol üyeleri havuzun açılış kurdelesini kesti. 2 yüzme antrenörü görevlendirilen havuzda haftanın 4 günü yaklaşık 150 öğrenciye hizmet verileceği bildirildi. Yüzme havuzunun açılışına Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, İl Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Salih Kılıç, eski dünya şampiyonu güreşçi Sırrı Acar, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. - YALOVA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Çınarcık gençlik Yalova Spor Haberler

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