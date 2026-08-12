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Yalova FK'da Yeni Dönem: 2. Lig Hedefi

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Yalova Futbol Kulübü Başkanı Ali Atasever, yeni sezonda 2. Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini, mali sorunları çözmek için çalıştıklarını, sportif direktörlüğe Mesut Erçetin, teknik direktörlüğe Sinan Yücer'in getirildiğini açıkladı.

Nesine 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Yalova Futbol Kulübü Başkan Ali Atasever, takımın yeni sezon hedeflerini açıkladı.

Atasever, geçmiş dönemden kaynaklanan mali sorunların çözümü için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Yeni sezon yapılanması kapsamında sportif direktörlüğe Mesut Erçetin'in getirildiğini belirten Atasever, teknik direktör olarak da Sinan Yücer ile anlaştıklarını, transfer çalışmalarında ise Süper Lig kulüplerinden oyuncuların gündemlerinde bulunduğunu bildirdi.

Altyapıya önem vereceklerini ve futbol okulları açmayı planladıklarını aktaran Atasever, kulübü kendi oyuncularını yetiştiren bir "futbolcu fabrikası" haline getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Taraftarlara birlik çağrısında bulunan Atasever, "Kulübümüzü destekleyen ve maçlarımıza gelen her taraftar öz evladımızdır." dedi.

Atasever, yeni sezon hedeflerine ilişkin ise "2. Lig'e yükselmek için yönetimimizle beraber elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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