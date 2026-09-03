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Yalova FK Teknik Direktörü Yücer: Sezona Galibiyetle Başlamak İstiyoruz

Yalova FK Teknik Direktörü Yücer: Sezona Galibiyetle Başlamak İstiyoruz
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Nesine 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Yalova Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Sinan Yücer, Afyonkarahisar kampının verimli geçtiğini belirterek, 6 Eylül Pazar günü Tokat Belediyespor karşısında kazanarak lige galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. Yeni takım kurduklarını ve zamana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Yücer, şampiyonluk için ciddi planlama ve organizasyon gerektiğini vurguladı.

Nesine 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Yalova Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Sinan Yücer, Afyonkarahisar kampının verimli geçtiğini belirterek, 6 Eylül Pazar günü ligin ilk haftasında Tokat Belediyespor karşısında kazanarak sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Afyonkarahisar kampını ve takımın son durumunu değerlendiren Yücer, 20 Ağustos'ta sezonu açtıklarını ve yaklaşık 10-12 gündür Afyonkarahisar'da kamp yaptıklarını dile getirdi.

Sıfırdan yeni bir takım oluşturduklarını belirten Yücer, kadroda 5 tecrübeli ve 24 genç olmak üzere 29 futbolcunun bulunduğunu, genç oyunculardan 4'ünün altyapıdan geldiğini kaydetti.

Takımın geç toplandığına dikkati çeken Yücer, "10-12 günde fiziksel ve taktiksel olarak tamamen hazırlanmak futbolda çok mümkün değil. Biraz zamana ihtiyacımız var. Ancak takımın ilk görüntüsü ve verileri gelişime çok açık olduğumuzu gösteriyor. Oyuncularımdan memnunum. Lige de iyi bir başlangıç yaparsak iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Nesine 3. Lig 1. Grup'taki bütün rakipleri ciddiye aldıklarını vurgulayan Yücer, öncelikli hedeflerinin mücadele gücü yüksek, disiplinli ve güçlü bir oyun anlayışına sahip takım oluşturmak olduğunu ifade etti.

Şampiyonluk hedefi için ciddi bir planlama ve organizasyona ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Yücer, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sıfırdan bir takım kuruluyor. Öncelikle iskelet oluşturulmalı. Her şey yavaş yavaş ilerlemeli. Ciddi bir planlama ve organizasyonla gitmenin gerçek hedefe ulaştıracağını düşünüyorum."

Ligin açılış haftasında Yalova FK ile Tokat Belediyespor, 6 Eylül Pazar saat 17.00'de Yalova Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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