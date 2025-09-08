Haberler

Yalova FK 77, Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri'ni 4-3 Geçti


Nesine 3. Lig'in ilk haftasında Yalova FK 77, Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri'ni 4-3'lük skorla mağlup ederek galip geldi. Silivri Müjdat Gürsu Stadı'nda oynanan maçta, ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasına rağmen ikinci yarıda Yalova FK üstünlük sağladı.

Nesine 3. Lig'in ilk haftası, 1. Grup'ta oynanan Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri- Yalova FK 77 maçıyla sona erdi.

Silivri Müjdat Gürsu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda oyun üstünlüğünü eline geçiren Yalova FK 77, müsabakadan 4-3 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
