Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalovaspor'un 3. Lig hedefini açıkladı

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Yalovapor'u antrenmanını izledi. Tutuk, belediyenin takımı olan Yalovaspor'u 3. Lig'e çıkarmak istediklerini söyledi.

Yalovaspor Tesislerinde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Yeşil-kırmızılıları ziyaret eden Başkan Tutuk'u, Yalovaspor Başkanı İsmail Kaya ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Takım hakkında bilgiler alan Başkan Tutuk antrenman sahasına geçerek Yalovaspor'lu oyuncularla bir araya geldi.

Yalovaspor'un hedefinin 3.lig olduğunun altını çizen ve futbolculara bir konuşma yapan Başkan Tutuk, şöyle konuştu:

"Yalova Belediyesi olarak şehrimizin milli takımı Yalovaspor için elimizi taşın altına koyduk. Sponsorlarımızda bu şehrin mili takımına sahip çıkarak desteklerini verdiler. Burada bulunan tüm sporcu kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Yalovaspor'un yeri burası değil ve bu takım 2 sene içinde hayırlısı ile 3.lige çıkacak ve bunu başaracak olan sizlersiniz. Sizler yeter ki buna inanın. Çünkü inanmak başarmanın yarısıdır. Benim yönetimimize, teknik heyetimize ve sizlere inancım tamdır. Bizde Yalova Belediyesi olarak elimizden gelen desteği sonuna kadar vereceğiz. 3.lige çıktıktan sonra hedeflerimiz daha da çok büyüyecek. Buradan tüm futbolcu kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Hedefimiz 3. Lig ve bunu başaracak olan sizlersiniz." - YALOVA