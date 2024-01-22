Yalıkavakspor, Kadınlar Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Fırat AKAY / BODRUM,

AVRUPA Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen 2023-2024 sezonu Kadınlar Avrupa Kupası son 16 Turu'nda Yenimahalle Belediyespor'u eleyip çeyrek finale kalan Yalıkavakspor'da büyük sevinç yaşandı. İki maçı da kazanan Bodrum ekibi gözünü Avrupa kupasına dikti.

Yalıkavakspor Başkanı Mehmet Esen adım adım hedefe ilerlediklerini belirterek, "Yalıkavakspor'un adını Avrupa'da en iyi 8 takım arasına yazdırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı için büyük emek veren yönetim kurulumuz başta olmak üzere, teknik kadromuza, sporcularımıza, sponsorlarımıza ve bizlere güvenip salonumuzu dolduran taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Salı günü iyi bir kura çekip turu gecen taraf olarak Avrupa'nın en iyi 4 takımı arasında yer alabilmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Çeyrek finale kaldıkları için mutlu olduklarını ifade eden antrenör Kıvanç Özcan, "İyi bir oyun, iyi bir mücadele ve iyi bir skor ile son sekize kaldık. Kızlarımız hem savunmada hem de hücumda iyi mücadele verdi. Yine iyi bir kura çekerek son 4 takım arasında olmak istiyoruz. İki sene önce yarı finale kalıp pandemi nedeniyle maça çıkamamıştık. Bu sene adım adım gidiyoruz. Tüm oyuncularımı kutluyorum" dedi.