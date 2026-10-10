Yalıkavakspor, Hentbol Kadınlar Süper Lig 5. hafta maçında Odunpazarı'nı 31-27 yendi

Yalıkavakspor, Hentbol Kadınlar Süper Lig 5. hafta maçında Odunpazarı'nı 31-27 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Yalıkavakspor, evinde Odunpazarı'nı 31-27 yendi. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 17-15 önde tamamlayan ev sahibi, ikinci yarıdaki üstünlüğüyle galip ayrıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Yalıkavakspor, evinde Odunpazarı'nı 31-27 yendi.
Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Yalıkavakspor, 17-15 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, salondan 31-27 galip ayrıldı.
Kaynak: AA