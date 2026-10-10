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Yalıkavakspor, Hentbol Kadınlar Süper Lig 5. hafta maçında Odunpazarı'nı 31-27 yendi

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Hentbol Kadınlar Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Yalıkavakspor, evinde Odunpazarı'nı 31-27 yendi. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 17-15 önde tamamlayan ev sahibi, ikinci yarıdaki üstünlüğüyle galip ayrıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Yalıkavakspor, evinde Odunpazarı'nı 31-27 yendi.

Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Yalıkavakspor, 17-15 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, salondan 31-27 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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