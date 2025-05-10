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Yalçın Koşukavak: Süper Lig Hedefi İçin Çalışmalara Devam

Yalçın Koşukavak: Süper Lig Hedefi İçin Çalışmalara Devam
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Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, play-off'a yükseldikleri için mutlu olduklarını belirterek, Süper Lig'e çıkmak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

- Yalçın Koşukavak : "Süper Lig'e çıkmak için var gücümüzle çalışacağız"

ADANA - Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, play-off'a yükseldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak için oyuncularımla birlikte var gücümüzle çalışacağız. İnşallah bunu da başarırız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Boluspor, deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 7-0 mağlup ederek adını play-off'a yazdırdı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, play-off'ta tüm güçleriyle sahada olacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Çok güzel bir yarış oldu, son haftaya kadar sürdü. Teknik ekip, oyuncular olarak ne gerekiyorsa büyük bir özveriyle çalıştık ve çok şükür play-off'a kaldık. İnşallah orada da tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Çünkü herkes üçüncü sıradaki takımı bekliyor. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Takım olarak çok zorluklarla uğraştık. Şubat ayından bu yana, yani 4 aydır iç saha maçı oynamıyor Boluspor. Buna rağmen gururla, onurla, son düdüğe kadar mücadelemizi verdik. 'Biz buradayız' dedik. Tüm Bolu camiasına, Bolu halkına, Boluspor'a hayırlı olsun. İnşallah sonu daha da güzel olur. Hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak için oyuncularımla birlikte var gücümüzle çalışacağız. İnşallah bunu da başarırız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Spor
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