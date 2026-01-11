Ankara Keçiörengücü-Hatayspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor'u 5-0 yenen Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Yalçın Koşukavak, yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle ilk 30 dakika hava şartlarıyla da mücadele ettiklerini söyledi.

Yalçın Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her maça rakibin kim olduğunu düşünmeden kazanmak için çıktıklarını ifade etti.

Kar yağışının özellikle ilk yarıda etkili olduğuna işaret eden Koşukavak, "İlk 30 dakika hava şartlarıyla uğraştık. Çok yoğun bir kar yağışı vardı. Böyle hava koşullarında oyunu başka türlü oynamak gerekiyor. İlk 30 dakika zaten adaptasyonla geçti. Hatayspor takımı da daha çok kendi alanında bekledi. Böyle takımlara karşı bir an önce golü bulup oyunu kontrol etmek gerekiyor. Onu da başardık. İkinci yarı rakip biraz daha oyundan düşünce 5-0 oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Koşuvak, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maça ilişkin soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Tabii Beşiktaş sonuçta, onlara karşı oynamak kolay değil. Bir kadro darlığımız var. Elimizdeki kadroyu maksimum seviyede kullanmak için uğraşıyoruz. Kolay bir maç oynamayacağız. Sonuçta Keçiören Kulübünü de temsil ediyoruz. Bir de bugünkü saha şartları biraz ağırdı. Perşembeye kadar herhalde İstanbul'da da kar yağışı var. Yarın, öbür gün hem takımı kontrol edip hem de oradaki hava şartlarına bakıp bir kadro yapacağız. Arkasından da İstanbulspor maçı var. Bizim için lig daha kıymetli ve değerli. Ama açıkçası öyle bir platformda da oyuncularımın oynamasını istiyorum."

Bekir İrtegün : "Zor bir göreve talip olduk"

Atakaş Hatayspor'un yeni teknik direktörü Bekir İrtegün, zor bir göreve talip olduklarını belirterek, "Hatay özelinde burada genç oyuncularla alakalı benim bir hayalim var. Bir meydan okuma, genç oyuncularla alakalı neler yapabilirizi göstermeye çalışacağız. Aynı zamanda bu kendimiz için de bir test olacak." diye konuştu.

Türk futboluna yeni oyuncular kazandırmayı hedeflediklerini ve gelecek senenin yapılanmasını gerçekleştirmek istediklerini dile getiren İrtegün, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamda göreve talip olduk. Onlara tecrübelerimizi, bilgi birikimimizi kendi tarzımızla aktarıp gelişimlerine katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Bir taraftan da tabii ki bu skorlar devam etsin istemiyoruz. Ne olursa olsun futbolun topluma bakan bir tarafı da var. Hatayspor'a gönül vermiş insanlara daha iyi bir futbol, daha mutlu olabilecekleri bir ortam sağlamak adına da elimizden geleni yapacağız."

Bugünkü maçta yedek kulübesinde 5 oyuncunun yer almasıyla ilgili soruya İrtegün, "Bir ihtimal belki transfer açılabilirse gelecek senenin takımıyla alakalı hamleler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Gelecek yılın ve Hatayspor'un geleceğini düşünerek hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de elimden geleni yapacağım." yanıtını verdi.