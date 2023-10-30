Yahyalıspor Kocasinan Yemlihaspor'u 4-0 mağlup etti
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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Yahyalıspor, Kocasinan Yemlihaspor'u 4-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Yahyalıspor yoluna kayıpsız devam ediyor. Yeşil beyazlılar ligin 4. haftasında Kocasinan Yemlihaspor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Tolga Selvi, Muhammed Emin Vural
Yahyalıspor: Osman Demirtaş, Mehmet Kurtuluş, Hamit Çetinkaya, Halil İbrahim Avcı, Cüneyt Turgut, Mücahit Baykaldı, Ali Avcı, Halil Aladağ, Süleyman Yasa (Rahat dk.79), Kasım Alıcı, Hasan Yazgan (Emre dk.79)
Kocasinan Yemlihaspor: Serdar Öztürk, Mustafa Yıldırım, Ömer Yasin Evler, Hidayet Eray Uzun, Mustafa Deliduman, Yusuf Soysal (Raşit Cengiz dk.66) Muhsin Gürhan, Abdulkadir Oğuz, Yunus Emre Kulan, Kahraman Eyüp Alan, Yaşar Alak (Alihan Acay dk.66)
Goller: Süleyman Yasa (dk.20), Hasan Yazgan (dk.62-74), Ali Avcı (dk.86)(Yahyalıspor) - KAYSERİ