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Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Orhan Okulu kazandı

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Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Orhan Okulu kazandı
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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından 57 yıl aradan sonra düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından 57 yıl aradan sonra düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen organizasyonda 8 başpehlivan ve 84 pehlivan mücadele etti.

Başhehlivanlık finalinde, Erkan Taş'ı mağlup eden Mustafa Taş ile Seçkin Duman'ı yenen Orhan Okulu karşı karşıya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, final müsabakasını izlemek için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti. Erdoğan, final öncesinde başpehlivanlar Orhan Okulu ve Mustafa Taş'a başarılar diledi.

Yaklaşık 2 saat süren final mücadelesinde Orhan Okulu, Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan oldu.

Başpehlivan Orhan Okulu'ya, şampiyonluk kemerini ve kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş verdi.

Başaltı A boyunda şampiyon olan Necip Al da başpehlivanlığa yükseldi.

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda boylarına göre şampiyon olan isimler de şöyle:

Başaltı B: Kerem Kahya

Büyük orta: Caner Arslan

Küçük orta büyük: Melih Özdemir

Küçük orta küçük: Alper Çelik

Deste büyük: Can Ergen

Deste orta: Yiğit Aktaş

Deste küçük: Kadir Buğra Dikik

Ayak: Emirhan Yüksel

Tozkoparan: Seyid Ali Kızıltaş

Kaynak: AA
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