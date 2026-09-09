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Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası İstanbul'da düzenlenecek

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Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, İstanbul'da yapılacak.

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun açıklamasında kupanın, 26 Eylül tarihinde 11 kategoride düzenleneceği belirtildi.

Organizasyonda başpehlivanlar kategorisinde Erkan Taş, Feyzullah Aktürk, Seçkin Duman, Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Sinan Yıldız ve Yusuf İslam Taş, mücadele edecek.

Kaynak: AA
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