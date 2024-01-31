Yağız Kaan Erdoğmuş Cidde Uluslararası Satranç Festivali'nde şampiyon oldu

Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Uluslararası Satranç Festivali Genç Ustalar Turnuvası'nda milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş, şampiyonluğa ulaştı.

Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23-31 Ocak tarihlerinde Cidde'de düzenlene Uluslararası Satranç Festivali Genç Ustalar Turnuvası'nda hamle yapan uluslararası usta (IM) Yağız Kaan Erdoğmuş, 9 turda elde ettiği 6,5 puanla şampiyon oldu.

Yağız Kaan, turnuvada ayrıca ikinci büyük usta (GM) normunu da aldı.