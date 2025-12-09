Olimpiyat madalyalı judocuya Kaymakam Güldoğan'dan plaket

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen 25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 78 kilo kategorisinde bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Salihlili milli judocu Yadigar Talayhan'ı makamında ağırlayarak başarısından dolayı plaket takdim etti.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz'ın da yer aldığı ziyarette Kaymakam Ali Güldoğan, milli sporcu Yadigar Talayhan'ı tebrik ederek kendisine plaket takdim etti. Talayhan'ın elde ettiği olimpiyat derecesinin hem Türkiye hem de Salihli gençliği için gurur verici olduğunu dile getiren Güldoğan,"Yadigar'ın Tokyo'da gösterdiği üstün performans, genç sporcularımıza ilham veren çok değerli bir başarıdır. Kendisini yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Olimpik organizasyonda yüzlerce sporcu arasında güçlü performansıyla öne çıkan 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Yadigar Talayhan ise nazik kabulleri için Kaymakam Güldoğan'a teşekkür ederek, başarılarını daha ileriye taşımak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. - MANİSA