Yabancı VAR devreye girmedi: İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
Galatasaray, Hatayspor karşılaşmasının 33. dakikasında penaltı bekledi. Sarı-kırmızılılar, Yunus'un şutunda Kilama'nın ceza sahası içerisinde elle oynadığı itirazında bulunsa da hakem Cihan Aydın, VAR'da bulunan Belçikalı Jan Boterberg ile görüşerek oyunu devam ettirdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor'a konuk oldu. 28. dakikada 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, bu golden 5 dakika sonra yaşanan pozisyonun ardından penaltı bekledi.
CİMBOM'DAN ELLE OYNAMA İTİRAZI
Galatasaray'da Yunus Akgün, karşılaşmanın 33. dakikasında yay üzerinden vuruşunu yaptı. Yunus'un şutunu savunmada Kilama karşıladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, bu pozisyonun ardından Kamerunlu stoperin topa elle müdahale ettiğini işaret ederek penaltı itirazında bulundu.
YABANCI VAR ÇAĞIRMADI
Galatasaray cephesinin yoğun itirazlarıyla karşılaşan hakem Cihan Aydın, VAR'da bulunan Belçikalı Jan Boterberg ile görüştüğünü ve pozisyonda penaltı olmadığını belirtti.