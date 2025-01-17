Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi

Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım o ülkeden geldi
Katliamları böyle savunmuş! Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı

Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı! Katliamları böyle savunmuş

Yabancı VAR devreye girmedi: İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Hatayspor karşılaşmasının 33. dakikasında penaltı bekledi. Sarı-kırmızılılar, Yunus'un şutunda Kilama'nın ceza sahası içerisinde elle oynadığı itirazında bulunsa da hakem Cihan Aydın, VAR'da bulunan Belçikalı Jan Boterberg ile görüşerek oyunu devam ettirdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor'a konuk oldu. 28. dakikada 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, bu golden 5 dakika sonra yaşanan pozisyonun ardından penaltı bekledi.

CİMBOM'DAN ELLE OYNAMA İTİRAZI

Galatasaray'da Yunus Akgün, karşılaşmanın 33. dakikasında yay üzerinden vuruşunu yaptı. Yunus'un şutunu savunmada Kilama karşıladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, bu pozisyonun ardından Kamerunlu stoperin topa elle müdahale ettiğini işaret ederek penaltı itirazında bulundu.

YABANCI VAR ÇAĞIRMADI

Galatasaray cephesinin yoğun itirazlarıyla karşılaşan hakem Cihan Aydın, VAR'da bulunan Belçikalı Jan Boterberg ile görüştüğünü ve pozisyonda penaltı olmadığını belirtti.

Yabancı VAR devreye girmedi: İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha CHP'ye seslendi
img

Ünlü oyuncunun babası, Apple'a dava açtı!
img

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSerkan:

Nasıl penaltı olması gerekiyor bir beşiktaşlı olarak söylüyorum fenerbahceyi ortak etmeye çalışıyorlar net penaltı

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Fenerlilerin yapı dediği olay, fener bir yerinide yirtsa şampiyon galatasaray

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

alıştılar beleş penaltılara artık gerçek var VAR

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman peler:

morinho Portekizli vardaki hakem de Portekizli varmı bir pislik

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tek gol var

Tek gol var! Tempo inanılmaz
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.