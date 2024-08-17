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Yere düştü! Ali Koç, İzmir'de saldırıya uğradı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında deplasman tribününe gitti. Madde isabet eden Ali Koç yere düştü ve oyun duraklatıldı. Koç'un soyunma odasına gitmesinden sonra oyun devam etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe- Fenerbahçe maçının devre arasında deplasman tribününe gitti. Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe yönelen Ali Koç, konu hakkında stadyuma girebilen Fenerbahçeli taraftarlar ile görüştü. Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı.

YABANCI MADDE İSABET ETTİ

Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde yağdı, ardından madde isabet eden Ali Koç yere düştü ve oyun duraklatıldı.

SALDIRI GİRİŞİMİ

Ali Koç saha kenarında yere düştükten sonra tribünden bir kişi sahaya girerek saldırmaya çalıştı ancak güvenlik görevlileri saldırgana müdahale etti. Olayın ardından hakem tarafından duraklatılan maç, Koç'un soyunma odasına gitmesiyle yeniden hareketlendi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Can Reno:

holigan

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