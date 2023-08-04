Y. Adana Demirspor, CFR Cluj'u mağlup ederek bir üst tura çıktı

Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Çalıştığımız yerlerden de gol atabilmek gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Takımımız muazzam bir mücadele verdi" dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Y. Adana Demirspor evinde CFR Cluj'u 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Hatta topu çevirerek hızlı bir şekilde rakibin arkasına da sarkmaya çalıştık. Sonrasında onlar da uzun toplarla biraz tehlikeli olmaya çalıştılar ama biz tabii ki de nötralize etmekte hiç sıkıntı yaşamadık. Sonrasında kornerden güzel bir gol attık. Çalıştığımız yerlerden de gol atabilmek gerçekten bizi çok mutlu ediyor. İlk yarıyı 1-0 bitirmek de tabii ki de her zaman mutluluk verici" diye konuştu.

Kluivert, rakip kalecinden gelen uzun top sonrası stoperin hatasıyla oluşan penaltıyla rakibin 1-1 beraberliği yakaladığını ve kendilerinin 10 kişi kaldıklarını anımsattı.

Takımıyla çok fazlasıyla gurur duyduğunu belirten Kluivert, şunları söyledi:

"Çünkü 10 kişi kalıyorsunuz. 11'e karşı 10 kişi mücadele veriyorsunuz ve rakibiniz hiçbir şekilde size saldıramıyor. Bu, bizim ofansif oyuncularımızdan korktukları anlamına geliyor. Baktığınızda bizim yapımız bozulmadığı için de sonrasında oynarken de hiçbir şekilde maçı rakibe tam anlamıyla vermedik. Ama tabii ki de bu gurur verici. Çünkü muazzam bir mücadele verdi takım." - ADANA