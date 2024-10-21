Üye Girişi
Haberler

Xabi Alonso'dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayer Leverkusen'i tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu yapan teknik direktör Xabi Alonso, sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar verdi. Alonso'nun yeni takımı şimdiden merak edilirken, Real Madrid ve Manchester City'nin İspanyol teknik adam ile ilgilendiği öne sürüldü.

Alman ekibi Bayer Leverkusen'de büyük başarılara imza atarak kulüp tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonluğu kazandıran teknik direktör Xabi Alonso, takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi.

SEZON SONUNDA AYRILACAK

Sky Sport DE'nin haberine göre; İspanyol çalışıtırıcı, 2026 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen yaz transfer döneminde birçok rüyayı gerçekleştirdiği Bayer Leverkusen'den ayrılacak.

ADAYLAR ŞİMDİDEN BELLİ

Yönetimin de şimdiden Xabi Alonso'nun koltuğunu dolduracak kişiyi aramaya başladığı öne sürüldü. Masadaki en güçlü iki adayın Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeneb ve Almanya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Sandro Wagner olduğu öğrenildi.

REAL VE CITY DEVREDE

Öte yandan yeni adresinin neresi olacağı büyük merakla beklenen genç teknik adam için Real Madrid ve Manchester City'nin devrede olduğu belirtildi. Özellikle City'nin Pep Guardiola'nın ayrılma ihtimaline karşı Xabi Alonso ile yakından ilgilendiği ifade edildi.

Xabi Alonso'dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Manchester City FC Pep Guardiola Real Madrid Xabi Alonso Manchester Bundesliga Leverkusen Futbol Dünya Bayer Spor

Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza

İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza

 İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş

Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş

 Türkiye'nin konuştuğu savcıdan dikkat çeken mesaj: Aynı yolda devam edeceğiz

Türkiye'nin konuştuğu savcıdan dikkat çeken mesaj
Yenidoğan çetesinin skandalları bitmiyor! Cinayetleri fark eden hemşire soluğu bakanlıkta almış

Cinayetleri fark eden hemşire soluğu bakanlıkta almış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Engin kimdir? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Savcı Yavuz Ergin kaç yaşında, nereli? Melisa Tapan kimdir? Kaç yaşında, annesi kim, serveti ne kadar? Savcı Yavuz Ergin ne dedi? (Instagram) Taner Karataş kimdir? Hemşire Taner Karataş ne dedi? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? SON DAKİKA! 21 Ekim bugün vefat edenler (Kayseri, Malatya, Denizli, Sakarya) Ağlamak için gözden yaş mı akmalı şiiri sözleri (TAMAMI) Galatasaray Beşiktaş muhtemel 11'leri açıklandı mı? GS BJK kadroda kimler var? NARİN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ? Narin Güran davası kimler müebbet ceza istendi? Narin Güran annesi, abisi, amcası kaç yıl ceza talep edildi (İDDİANAME)? 22 Ekim Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Ersin Destanoğlu neden yok, sakat mı, cezalı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.