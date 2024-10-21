Xabi Alonso'dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar
Bayer Leverkusen'i tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu yapan teknik direktör Xabi Alonso, sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar verdi. Alonso'nun yeni takımı şimdiden merak edilirken, Real Madrid ve Manchester City'nin İspanyol teknik adam ile ilgilendiği öne sürüldü.
Alman ekibi Bayer Leverkusen'de büyük başarılara imza atarak kulüp tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonluğu kazandıran teknik direktör Xabi Alonso, takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi.
SEZON SONUNDA AYRILACAK
Sky Sport DE'nin haberine göre; İspanyol çalışıtırıcı, 2026 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen yaz transfer döneminde birçok rüyayı gerçekleştirdiği Bayer Leverkusen'den ayrılacak.
ADAYLAR ŞİMDİDEN BELLİ
Yönetimin de şimdiden Xabi Alonso'nun koltuğunu dolduracak kişiyi aramaya başladığı öne sürüldü. Masadaki en güçlü iki adayın Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeneb ve Almanya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Sandro Wagner olduğu öğrenildi.
REAL VE CITY DEVREDE
Öte yandan yeni adresinin neresi olacağı büyük merakla beklenen genç teknik adam için Real Madrid ve Manchester City'nin devrede olduğu belirtildi. Özellikle City'nin Pep Guardiola'nın ayrılma ihtimaline karşı Xabi Alonso ile yakından ilgilendiği ifade edildi.