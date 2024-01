Winter League Convention 2024 Antalya'da düzenleniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği WinterLegue Convention 2024, dünya futbolunun önemli isimlerini konuk etmeye devam ediyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden spor profesyonellerinin buluştuğu Winter League Convention etkinliğinin üçüncüsü 10-13 Ocak tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor. Etkinlikte bugün eski Fransız futbolcu Christian Karembeu, D Smart Spor Müdürü Aykut Aydın'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde açıklamalarda bulundu. Karembeu gördüğü kültür zenginlikleri hakkında, "17 yaşımda Avrupa'da yaşama kararımı çoktan vermiştim. Avrupa'ya bir bavulum dahi olmadan sadece futbolla geldim. Şanslıydım; insanlarla tanışarak, dinleyerek, öğrenerek ilerledim. Gittiğim her ülke kültüründen bir şeyler öğrenerek devam ettim. Dil öğrenmek de bence bir kültürel bir yapı. Futbolu farklı toplumları ve farklı kültürleri birleştirdiği için seviyoruz. Futbol farklı kültür ve yapıdaki insanları bir araya getirebiliyor" dedi.

"DAHA FAZLASINI KAZANMAK VE İLERİYE GİTMEK İLHAM KAYNAĞIM OLDU"

Kariyerinde kazandığı başarılardan bahseden Fransız isim, "Kesinlikle kariyer yolculuğumdaki tüm detayların birini, diğerinden üstün tutup kıyaslayamam. Her birinde farklı yerlerden arkadaşlarımla oynadım. Benim için daha fazlasını kazanmak ve ileriye gitmek ilham kaynağım oldu. Nereden geldiğimi ve kim olduğumu hiçbir zaman unutmadım. Küçük bir ada ülkesinden geldiğim için bu yolculuk bence başlı başına bir başarı. Bu uzun yolculuğun her bir gününde farklı fedakarlıklarım oldu. Dünyanın her yerinde bir taraftarınız ve takipçiniz olabiliyor. Bunu yapabiliyorsanız, başarılısınız demektir" şeklinde konuştu.

ENDONEZYA FUTBOLU İLERLİYOR

Günün bir diğer panelinde ise Onside Assist Sports Management Genel Müdürü Kazım Şengönül ile Endonezya Baru Ligi Operasyon Direktörü Asep Saputra, 'Ligde Operasyon Yönetimi' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Saputra, Endonezya'nın futbol adına bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunu belirterek, "Amacımız Endonezya futbolunun kalite çıtasını daha yukarıya çıkarmak. Futbola ve Endonezya'ya olan güveni artırmak istiyoruz. Yeni bir dönüşümle uluslararası standart ve profesyonelliği geliştirmeye yöneldik. Önümüzde bir hayal ve vizyon var. Ülkem bu büyüme potansiyeline sahip. Ancak bu konuda biraz zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Günün son panelinde ise Vald Performance Müşteri Başarı Yöneticisi Lucas Galmiche, Barça Academy International Eski Sportif Direktörü Jordi Gratacos, Futbol Koçu Juan Ferrando 'Antrenörler ve sporcular için takım sporu stratejilerinde spor bilimi' konusunda bir araya geldi.