Wimbledon Tenis Turnuvası Bugün Başladı

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Dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından biri olan Wimbledon, Londra'da başladı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadınlar kategorisinde ilk kez ana tablodan katılıyor. Turnuvada toplam 53,5 milyon sterlin ödül dağıtılacak.

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Tenis dünyasının en önemli dört grand slam turnuvasından biri olan Wimbledon, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da başlıyor.

13 Temmuz Pazar'a kadar sürecek turnuvaya dünyanın en iyi tenisçileri katılıyor.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez de tek kadınlar kategorisinde turnuvaya ilk kez ana tablodan girdi.

Sönmez'in birinci turdaki rakibi Romanyalı Jaqueline Cristian olacak. İkili, 1 Temmuz Salı günü kozlarını paylaşacak.

Tek kadınlar finali 12 Temmuz Cumartesi, tek erkekler finaliyse 13 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Toplam 53,5 milyon sterlin (yaklaşık 3 milyar lira) para ödülünün dağıtılacağı turnuvada tekli kategori şampiyonları 3 milyon sterlin (yaklaşık 163 milyon lira) ödül kazanacak.

Wimbledon'a katılan isimler arasında geçtiğimiz iki yıl turnuvadan zaferle ayrılan İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Sırp raket Novak Djokovic ve Amerikalı Coco Gauff gibi tenisçiler yer alıyor.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) dünya sıralamasında 88'inci sırada yer alan Zeynep Sönmez, Wimbledon'a ilk kez ana tablodan katılacak.

Sönmez, Kasım 2024'te Meksika'da düzenlenen Mérida Açık turnuvasını kazanarak kariyerinin ilk, Türkiye'nin ikinci WTA tekler kupasını kaldırmıştı.

Sönmez, Ocak 2025'te katıldığı Avustralya Açık turnuvasında elemelerin final turunda yenildi.

Mayıs'ta Roland Garros olarak bilinen Fransa Açık turnuvasında elemeleri geçerek ana tabloya giren Sönmez, birinci turda Ukraynalı rakibi Elina Svitolina'ya 1-6 ve 1-6 yenilerek elendi.

Bu sene üçüncü grand slamine katılacak olan Sönmez, Wimbledon'daki ilk turda Jaqueline Cristian'ı yenerse ikinci turda Karolina Muchova ve Xinyu Wang maçının galibiyle karşılaşacak.

Gözler Alcaraz ve Gauff üzerinde

Wimbledon'a katılan tenisçilerden en dikkat çeken isimler arasında dünya iki numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ve Coco Gauff gibi isimler yer alıyor.

Geçtiğimiz iki yıldır Wimbledon'dan zaferle ayrılan Alcaraz, turnuvayı üçüncü kez kazanmak için korta çıkacak.

Alcaraz'ın birinci turdaki rakibi İtalyan Fabio Fognini olacak. İkili 30 Haziran'da korta çıkacak.

Son iki yıldır finalde Alcaraz'a kaybeden Sırp raket Novak Djokovic ise bu sene döngüyü kırarak 25'inci grand slam zaferini kazanmayı hedefliyor.

Djokovic'in Wimbledon'da zafere ulaşması durumunda Sırp sporcu en fazla grand slam kazanan tenisçi kategorisinde kendi rekorunu tazeleyecek.

Djovokic'in ilk turdaki rakibi Fransız tenisçi Alexandre Muller olacak. İkili 1 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.

Dünya bir numarası İtalyan tenisçi Jannik Sinner de geçtiğimiz ay Fransa Açık finalinde Alcaraz karşısındaki mağlubiyetini telafi etmek için korta çıkacak.

Tek kadınlar karşılaşmaları

Tek kadınlarda Fransa Açık şampiyonu Coco Gauff ve dünya bir numarası Aryna Sabalenka arasındaki rekabet göze çarpıyor.

Amerikan sporcu Gauff, Fransa'da oynadıkları finalde Belaruslu raket Sabalenka'yı yenerek grand slam şampiyonluğunu kazanmıştı.

Sabalenka, final sonrası yaptığı açıklamada maçı Gauff'un kazanmasından ziyade kendisinin kaybettiği yorumunu yapmış, bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktığına dair spekülasyonlar ortaya atılmıştı.

Ancak iki sporcu, Wimbledon başlamadan kısa süre önce sosyal medya hesaplarından birlikte ısındıkları ve dans ettikleri videolar paylaştı.

Sabalenka, ilk turda Kanadalı Carson Branstine'e karşı oynayacak. Gauff ise Ukraynalı raket Dayana Yastremska ile kozlarını paylaşacak.

Geçtiğimiz yıl tek kadınlarda Wimbledon kupasını kaldıran Çek raket Barbora Krejcikova da şampiyonluğunu korumak için korta çıkacak.

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