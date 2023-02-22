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William Carvalho'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Eşyalarımı toplamak üzereydim

Spor Haberleri

Sezon başında ismi Fenerbahçe ile anılan fakat transferi gerçekleşmeyen William Carvalho, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transferinin son anda gerçekleşmediğini belirten Portekizli orta saha, "Türkiye'ye gitmek üzereydim ama bu gerçekleşmedi. Eşyalarımı toparlamak üzereydim. Fakat Jesus eski öğrencisi Arao'yu aldı." ifadelerini kullandı.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis forması giyen William Carvalho, transfer dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'nin kendisini transfer etmek istediğini fakat transferin son anda gerçekleşmediğini belirtti.

İspanyol basınına konuşan Carvalho, "Jorge Jesus bir defansif orta sahaya ihtiyacı olduğunu ve beni çok beğendiğini söyledi. Beni daha önce Benfica'dayken de istemişti ancak Sporting ile olan bağım sebebiyle oraya gitmek istemedim" dedi.

Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok yakın olduğunu söyleyen tecrübeli orta saha, "Türkiye'ye gitmek üzereydim ama bu gerçekleşmedi. Eşyalarımı toparlamak üzereydim. Fakat Jesus eski öğrencisi Arao'yu aldı" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Real Betis formasıyla 27 maça çıkan William Carvalho, bu maçlarda 3 gol 2 asist kaydetti.

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Jorge Jesus Fenerbahçe Real Betis La Liga Spor Haberler

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